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В Госдепе США оценили возможность исключения России из Совбеза ООН

Вашингтон, Четверг 19 сентября 2024 22:12
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В Госдепе США оценили возможность исключения России из Совбеза ООН Фото: Мэтью Миллер, спикер Госдепа США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Исключения России из Совета безопасности ООН требуют с начала полномасштабного вторжения в Украину. Но добиться этого невероятно сложно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Государственного департамента США Мэтью Миллера.

Журналист поинтересовался у Миллера, какой может быть позиция США, чтобы исключить Россию из Совбеза ООН.

"Я думаю, это то, к чему люди призывали в разное время с тех пор, как Россия начала или расширила свое незаконное вторжение в Украину. Если вы посмотрите на Устав ООН, это то, чего будет невероятно трудно добиться", - ответил спикер Госдепа.

Также он добавил, что сейчас США в контексте Украины фокусируются на тех вещах, которые являются возможными.

Что предшествовало

Напомним, ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости реформировать Совет безопасности ООН. В частности, он предлагает исключать любого члена, который участвует в незаконной войне. Речь идет и о России.

Также Стубб считает, что необходимо увеличить число постоянных членов с пяти до десяти и отменить право вето.

Стоит заметить, что Украина уже обосновала незаконное членство России в ООН.

Как отмечали в МИД, Москва стала постоянным членом Совбеза ООН в обход необходимых процедур - только на основании письма тогдашнего российского президента Бориса Ельцина.

В то же время в Уставе ООН отсутствует упоминание "Российской Федерации". Это касается и ст. 13 Устава с перечнем постоянных членов Совбеза.

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ООН Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
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