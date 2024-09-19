В Госдепе США оценили возможность исключения России из Совбеза ООН

Исключения России из Совета безопасности ООН требуют с начала полномасштабного вторжения в Украину. Но добиться этого невероятно сложно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Государственного департамента США Мэтью Миллера.

Журналист поинтересовался у Миллера, какой может быть позиция США, чтобы исключить Россию из Совбеза ООН.

"Я думаю, это то, к чему люди призывали в разное время с тех пор, как Россия начала или расширила свое незаконное вторжение в Украину. Если вы посмотрите на Устав ООН, это то, чего будет невероятно трудно добиться", - ответил спикер Госдепа.

Также он добавил, что сейчас США в контексте Украины фокусируются на тех вещах, которые являются возможными.