У Держдепі США очікують новин про активну участь Індії у справах України

"Я думаю, що ми, найімовірніше, почуємо новини про більш безпосередню участь Індії у справах України. Я вдячний за це. Я думаю, Індія хоче відігравати відповідальну роль на глобальному рівні", - заявив він.

Кемпбелл заявив, що відносини з Індією важливі для США, незважаючи на те, що Індія не стане офіційним союзником.

"Найскладніше, про що потрібно пам'ятати, - це те, що Індія також є великою державою. У неї свої переконання, свої інтереси. Вони ніколи не стануть офіційним союзником або партнером США, але це не означає, що ми не можемо мати найміцніші відносини як союзники на світовій арені", - сказав він.

Західні країни запровадили санкції проти Москви після її вторгнення в Україну 2022 року, але Індія і Китай продовжують торгівлю з Росією.

На початку місяця Моді зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві, коли російський ракетний удар вразив лікарню в Києві, спричинивши міжнародний осуд.

Очікується, що Моді відвідає Україну в серпні, вперше після вторгнення.

Індійський міністр закордонних справ Джайшанкар заявив, що необхідно активніше заохочувати переговори щодо припинення конфлікту, зазначивши, що Індія підтримує контакти з обома сторонами. Джайшанкар також наголосив на важливості зміцнення зв'язків з Україною та Росією.

Держсекретар США Блінкен наголосив на важливості справедливого миру для України і висловив занепокоєння з приводу відносин Індії з Росією.

Нью-Делі чинить опір тиску дистанціюватися від Москви, посилаючись на свої давні зв'язки та економічні потреби.