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У Держдепі США очікують новин про активну участь Індії у справах України

Середа 31 липня 2024 09:14
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У Держдепі США очікують новин про активну участь Індії у справах України Фото: заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл (flickr.com)
Автор: Валерія Поліщук

Державний департамент США очікує найближчим часом новин про те, що Індія починає більш активно взаємодіяти з Україною.

Про це заявив заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Я думаю, що ми, найімовірніше, почуємо новини про більш безпосередню участь Індії у справах України. Я вдячний за це. Я думаю, Індія хоче відігравати відповідальну роль на глобальному рівні", - заявив він.

Кемпбелл заявив, що відносини з Індією важливі для США, незважаючи на те, що Індія не стане офіційним союзником.

"Найскладніше, про що потрібно пам'ятати, - це те, що Індія також є великою державою. У неї свої переконання, свої інтереси. Вони ніколи не стануть офіційним союзником або партнером США, але це не означає, що ми не можемо мати найміцніші відносини як союзники на світовій арені", - сказав він.

Західні країни запровадили санкції проти Москви після її вторгнення в Україну 2022 року, але Індія і Китай продовжують торгівлю з Росією.

На початку місяця Моді зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві, коли російський ракетний удар вразив лікарню в Києві, спричинивши міжнародний осуд.

Очікується, що Моді відвідає Україну в серпні, вперше після вторгнення.

Індійський міністр закордонних справ Джайшанкар заявив, що необхідно активніше заохочувати переговори щодо припинення конфлікту, зазначивши, що Індія підтримує контакти з обома сторонами. Джайшанкар також наголосив на важливості зміцнення зв'язків з Україною та Росією.

Держсекретар США Блінкен наголосив на важливості справедливого миру для України і висловив занепокоєння з приводу відносин Індії з Росією.

Нью-Делі чинить опір тиску дистанціюватися від Москви, посилаючись на свої давні зв'язки та економічні потреби.

Візит прем'єра Індії до РФ та можлива поїздка в Україну

Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді планує відвідати Україну в серпні, приблизно 23 числа. Це буде перший візит індійського прем'єра до України від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

У МЗС України підтвердили, що ведеться робота над підготовкою візиту Моді, проте подробиці поки що не розкриваються, і точна дата залишається невідомою.

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