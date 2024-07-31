В Госдепе США ожидают новостей о более активном участии Индии в делах Украины

Государственный департамент США ожидает в ближайшее время новостей о том, что Индия начинает более активно взаимодействовать с Украиной.

Об этом заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Я думаю, что мы, скорее всего, услышим новости о более непосредственном участии Индии в делах Украины. Я благодарен за это. Я думаю, Индия хочет играть ответственную роль на глобальном уровне", - заявил он.

Кэмпбелл заявил, что отношения с Индией важны для США, несмотря на то, что Индия не станет официальным союзником.

"Самое сложное, о чем нужно помнить, - это то, что Индия также является великой державой. У нее свои убеждения, свои интересы. Они никогда не станут официальным союзником или партнером США, но это не значит, что мы не можем иметь самые крепкие отношения как союзники на мировой арене", - сказал он.

Западные страны ввели санкции против Москвы после ее вторжения в Украину в 2022 году, но Индия и Китай продолжают торговлю с Россией.

В начале месяца Моди встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве, когда российский ракетный удар поразил больницу в Киеве, вызвав международное осуждение.

Ожидается, что Моди посетит Украину в августе, впервые после вторжения.

Индийский министр иностранных дел Джайшанкар заявил, что необходимо активнее поощрять переговоры по прекращению конфликта, отметив, что Индия поддерживает контакты с обеими сторонами. Джайшанкар также отметил важность укрепления связей с Украиной и Россией.

Госсекретарь США Блинкен подчеркнул важность справедливого мира для Украины и выразил обеспокоенность по поводу отношений Индии с Россией.

Нью-Дели сопротивляется давлению дистанцироваться от Москвы, ссылаясь на свои давние связи и экономические потребности.