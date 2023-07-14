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У Держдепі США назвали найпростіший шлях закінчення війни в Україні

Фото: офіційний представник Держдепу США Андреа Калан (facebook.com/usaporusski)
Автор: Тетяна Степанова, Мілан Лєліч

Найпростішим варіантом закінчення війни в Україні є виведення російських військ з її території.

Про це заявила офіційний представник Держдепу США Андреа Калан в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ця війна може закінчитись сьогодні. Я знаю, що ми говоримо часто: Путін може одного дня вирішити вивести війська з України й покласти край війні, і дати українцям жити спокійно. Досі це найпростіший варіант", - сказала Калан.

Вона наголосила, що Путін розпочав цю війну, і саме він може покласти їй кінець.

"Ми знаємо, що зрештою війна закінчується дипломатичним шляхом. Але поки Путін не виведе війська з України, НАТО, США допомагатимуть Україні й матеріально, і військовою технікою і боєприпасами, і гуманітарною допомогою", - додала представник Держдепу США.

Без виведення російських військ миру в Україні не буде

У тексті спільного комюніке країн-членів НАТО щодо України наголошується, що Росія повинна повністю і беззастережно вивести всі свої сили й техніку з території України. Досягти міцного і справедливого миру без виконання цієї умови буде неможливо.

"Росія повинна негайно припинити цю незаконну агресивну війну, припинити застосування сили проти України, повністю і беззастережно вивести всі свої сили і техніку з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, поширюючись на її територіальні води", - йдеться у тексті.

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