UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Держдепі США назвали "дуже жалюгідним" новий наступ Росії

Фото: заступник держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Новий наступ Росії на сході України є дуже жалюгідним. Російський диктатор Володимир Путін досить самовпевнений, якщо вірить, що він може перемогти Україну.

Про це заявила заступник держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Ви бачите, як війна перемелюється на сході, у Бахмуті. Росія заявила, що починає новий наступ. Ну, якщо це воно, то це дуже шкода, я б сказала", - заявила вона.

Нуланд додала, що наразі у війні вбито і поранено понад 200 тисяч росіян, і що Росія в деяких категоріях втратила більш ніж половину своєї військової техніки у війні проти України.

"Я думаю, що більш цікаве питання полягає в тому, чи буде російський народ терпіти це, з огляду на те, скільки своїх синів вони втрачають, більш як 200 000 тисяч росіян вбито в бою або поранено в бою протягом року. У деяких категоріях вони втратили більше половини своєї військової техніки в цій війні, і понад мільйон найяскравіших і найкращих росіян покинули країну", - заявила вона.

При цьому вона підкреслила, що війна в Україні нічого не принесла середньостатистичному росіянину.

"Так що ж ця війна принесла середньому росіянину? Нічого. Смерть, руйнування, втрату майбутнього, втрату технологічного та економічного потенціалу, який міг би бути отриманий у результаті інтеграції з нами. Тому більш цікавим є те, чи буде російський народ терпіти це", - додала Нуланд.

Нагадаємо, раніше Нуланд заявила, США та країни G7 мають намір 24 лютого ввести новий масштабний пакет санкцій проти Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиВійна Росії проти УкраїниРосійська Федерація