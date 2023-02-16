В Госдепе США назвали "очень жалким" новое наступление России

"Вы видите, как война перемалывается на востоке, в Бахмуте. Россия заявила, что начинает новое наступление. Ну, если это оно, то это очень жалко, я бы сказала", - заявила она.

Нуланд добавила, что на данный момент в войне убито и ранено более 200 тысяч россиян, и что Россия в некоторых категориях потеряла более половины своей военной техники в войне против Украины.

"Я думаю, что более интересный вопрос заключается в том, будет ли российский народ терпеть это, учитывая, сколько своих сыновей они теряют, более 200 000тысяч россиян убиты в бою или ранены в бою в течение года. В некоторых категориях они потеряли более половины своей военной техники в этой войне, и более миллиона самых ярких и лучших россиян покинули страну", - заявила она.

При этом она подчеркнула, что война в Украине ничего не принесла среднестатистическому россиянину.

"Так что же эта война принесла среднему россиянину? Ничего. Смерть, разрушения, потерю будущего, потерю технологического и экономического потенциала, который мог бы быть получен в результате интеграции с нами. Поэтому более интересным является то, будет ли российский народ терпеть это", - добавила Нуланд.

Напомним, ранее Нуланд заявила, США и страны G7 намерены 24 февраля ввести новый масштабный пакет санкций против России.

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