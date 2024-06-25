У Держдепі пояснили, чому США не визнають Росію державою-спонсором тероризму

Нагадаємо, у 2022 році міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поясняв, чому США не визнають РФ державою-спонсором тероризму.

Першим аргументом він назвав те, що коли державу оголошують спонсором тероризму, то активи цієї держави на території США відкриваються для судових позовів громадян США і юридичних осіб, і їх можна отримати в якості компенсації за ті чи інші дії.

Другий аргумент полягає в тому, що США не хочуть, щоб їхні друзі і союзники перш за все в Європі, потрапили під вторинні американські санкції.

Третій аргумент - у тому, що сукупний перелік критеріїв для визнання держави спонсором тероризму виписаний таким чином, що Росія під нього не підпадає, пояснив Кулеба.

Водночас 21 червня цього року американські сенатори від обох партій Конгресу виступили із заявою про те, що підписання угоди про стратегічне партнерство між РФ і КНДР повинно стати поштовхом у визнанні Росії державою-спонсором тероризму.

Варто зазначити, що у червні 2023 року у Конгрес США вносили законопроект про визнання РФ країною-спонсором тероризму. Його підтримали обидві партії, проте ухвалення документа так і не сталося.

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