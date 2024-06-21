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Сенатори США закликали визнати Росію державою-спонсором тероризму

П'ятниця 21 червня 2024 14:11
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Сенатори США закликали визнати Росію державою-спонсором тероризму Ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Підписання угоди про партнерство між Російською Федерацією та Корейською Народно-Демократичною Республікою (КНДР) повинно стати поштовхом у визнанні Росії державою-спонсором тероризму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки", який цитує американських сенаторів від обох провідних партій Конгресу США.

Як відзначив сенатор-республіканець Ліндсі Грем, окрім повномасштабного вторгнення Росії в Україну, візит диктатора Володимира Путіна до КНДР став черговим викликом. За його словами, наразі настав "саме той момент", щоб ухвалити законопроєкт про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

"Той факт, що він (Путін, - ред.) мав достатньо сміливості укласти оборонну угоду з Північною Кореєю... одним із найбільш репресивних режимів на планеті означає, що ми втратили стримування... Я закликаю адміністрацію, враховуючи те, що Путін зробив учора, піти ва-банк і визнати його режим таким, яким він є: державою-спонсором тероризму" - заявив сенатор.

Сенатор-демократ Річард Блюментель додав, що загалом угодам між Росією та КНДР є "глибоко лякаючою", а також ворожою до Штатів й справедливості у світі. Він також підтримав визнання РФ державою-спонсором тероризму та додав, що країна-терорист заслуговує на те, щоб бути "в цьому маленькому вибірковому клубі вбивць".

Справа не лише в угоді

Зокрема сенатори відзначили, що за вказівкою Путіна російський уряд сприяв актам міжнародного тероризму проти політичних опонентів, іноземних громадян та інших країн.

У передумови, які кваліфікують Росію як державу-спонсора тероризму, сенатори також пропонують внести:

  • отруєння Віктора Ющенка у 2004 році;
  • отруєння колишнього офіцера Федеральної служби безпеки Росії Олександра Литвиненка у 2006 році;
  • збиття рейсу 350 Malaysia Airlines у 2014 році;
  • підтримку авіабомбардування Алеппо в Сирії у 2016 році;
  • отруєння британського подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки у 2018 році;
  • смерть Олексія Навального.

Відповідаючи на питання, коли саме вдасться винести законопроєкт на голосування, сенатори заявили, що це станеться "скоріше, ніж пізніше" та відзначили, що прогнози щодо часу є "небезпечними" в Сенаті.

Водночас Блюменталь додав, що в Конгресі є двопартійна підтримка законопроєкту про визнання РФ державою-спонсором тероризму.

Визнання Росії державою-спонсором тероризму

Варто нагадати, що у червні 2023 року, у Конгресі США вже виносили законопроект про визнання РФ країною-спонсором тероризму. Попри те, що ініціативу підтримали обидві партії, документ так й не було ухвалено.

Як відзначали у Державному департаменті США, відповідний крок нібито може мати "незаплановані наслідки".

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