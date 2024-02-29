У Держдепі пообіцяли "швидку відповідь" у разі продажу Іраном балістичних ракет Росії

"Це ще одна ознака поглиблення військового партнерства між Іраном і Росією, оскільки ми неодноразово публічно попереджали, що це партнерство є шкідливим для України, для сусідів Ірану і для міжнародного співтовариства", - йдеться в заяві.

За його словами, США продемонстрували здатність вживати заходів і реагувати на військове партнерство між Росією та Іраном.

Також Міллер звернув увагу на тісну координацію з їхніми партнерами та союзниками.

"Якщо Іран піде далі і продасть Росії балістичні ракети, я можу запевнити вас, що міжнародне співтовариство відповість швидко", - сказав він.

Що передувало

21 лютого видання Reuters з посиланням на власні джерела повідомило, що Іран нібито передав РФ балістичні ракети із сімейства балістики малої дальності Fateh-110, зокрема ракети Zolfaghar. За даними трьох іранських джерел, йдеться про близько 400 балістичних ракет, які здатні летіти на 700 кілометрів. Постачання ракет нібито почалося на початку січня 2024 року.

Представник ГУР Андрій Черняк в коментарі РБК-Україна зазначив, що спецслужби перевіряють таку інформацію. Зокрема інформацію не змогли підтвердити й Сполучені Штати Америки.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія не отримала від Ірану далекобійні ракети.