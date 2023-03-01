У Держдепі підтвердили, що РФ офіційно повідомила США про рішення щодо ядерного договору

"Я думаю, буде справедливо сказати, що те, що ми дізналися з цієї дипломатичної ноти, не каже нам нічого такого, чого б ми ще не знали з публічних заяв, які пролунали з Москви", - заявив він.

За словами Прайса, рішення Кремля в односторонньому порядку призупинити дію договору є "сумним та безвідповідальним".

"Росії не кращі у світі, де дві найбільші ядерні держави більше не беруть участь у двосторонньому контролі над озброєннями. Готовність Росії сприяти нестабільності, просувати безвідповідальну ядерну риторику, ставить під загрозу кожну країну на цій планеті", - наголосив чиновник.

Прайс зазначив, що США продовжують виконувати умови договору, включаючи кількісні обмеження ядерної зброї. Але це може змінитись залежно від того, як Росія вирішить діяти далі.

"Якщо ми побачимо, що Росія зробить кроки, які вимагатимуть будь-яких змін у нашій власній ядерній позиції чи підході, ми внесемо відповідні корективи", - уточнив Прайс.