Держдепартамент США схвалив терміновий продаж Україні трьох HIMARS
Державний департамент США схвалив пропозицію термінового продажу Україні трьох реактивних артилерійських систем HIMARS за приблизно 30 мільйонів доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
Зазначається, що йдеться про ті самі три системи, які мають бути профінансовані урядом Німеччини.
Держсекретар Ентоні Блінкен зазначив, що надзвичайна ситуація в Україні вимагає "негайного продажу". Системи надійдуть із запасів армії США.
Новий пакет допомоги від США
Вчора, 10 травня, США оголосили про новий пакет озброєння для України на 400 мільйонів доларів. Україна отримає ракети для Patriot, NASAMS, зенітні ракети Stinger, боєприпаси для HIMARS і артилерії, техніку та інше.
Німеччина і HIMARS для України
Нагадаємо, 9 травня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його держава спільно зі Сполученими Штатами передасть Україні додаткові системи залпового вогню HIMARS. Тоді Пісторіус сказав, що системи перебувають на балансі інших західних збройних сил і будуть оплачені Німеччиною.
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