Держдепартамент США схвалив терміновий продаж Україні трьох HIMARS

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Зазначається, що йдеться про ті самі три системи, які мають бути профінансовані урядом Німеччини.

Вчора, 10 травня, США оголосили про новий пакет озброєння для України на 400 мільйонів доларів. Україна отримає ракети для Patriot, NASAMS, зенітні ракети Stinger, боєприпаси для HIMARS і артилерії, техніку та інше.

Німеччина і HIMARS для України

Нагадаємо, 9 травня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його держава спільно зі Сполученими Штатами передасть Україні додаткові системи залпового вогню HIMARS. Тоді Пісторіус сказав, що системи перебувають на балансі інших західних збройних сил і будуть оплачені Німеччиною.

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