Держдеп відповів на погрози Лаврова порадою вивести війська з України

Російський журналіст попросив прокоментувати заяву Лаврова речника Держдепартаменту США Метью Міллера під час брифінгу.

"Наша підтримка України здійснюється через незаконну війну, яку Росія розв’язала проти України. Тож, якщо Росія хоче покласти край діям, спрямованим проти російських солдатів, найкращий спосіб зробити це – припинити війну та вийти з України", - сказав Міллер.

Лавров, зокрема, закликав США не жартувати з приводу "червоних ліній Росії" під час розгляду питання про постачання Україні ракет.

"Вони повинні розуміти про наші "червоні лінії". Не треба жартувати про наші "червоні лінії". І вони чудово знають, де вони проходять", - сказав Лавров.