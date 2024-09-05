Держдеп відповів на погрози Лаврова порадою вивести війська з України

Державний департамент США відповів на заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про російські "червоні лінії". Заява стосувалася планів США поставити Україні ракети збільшеної дальності JASSM.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ та Інтерфакс.
Російський журналіст попросив прокоментувати заяву Лаврова речника Держдепартаменту США Метью Міллера під час брифінгу.
"Наша підтримка України здійснюється через незаконну війну, яку Росія розв’язала проти України. Тож, якщо Росія хоче покласти край діям, спрямованим проти російських солдатів, найкращий спосіб зробити це – припинити війну та вийти з України", - сказав Міллер.
Лавров, зокрема, закликав США не жартувати з приводу "червоних ліній Росії" під час розгляду питання про постачання Україні ракет.
"Вони повинні розуміти про наші "червоні лінії". Не треба жартувати про наші "червоні лінії". І вони чудово знають, де вони проходять", - сказав Лавров.
Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що жодних червоних ліній Росії не існує. Ця концепція "розсипалася" після того, як українські захисники почали контролювати частину Курської області.
Росія періодично лякає застосуванням ядерної зброї у разі порушення її "червоних ліній". Ці лінії порушувалися вже неодноразово, останнє таке порушення - вторгнення України у Курську область РФ. Однак на західних партнерів ці погрози справляються враження, тому вони зволікають із наданням Україні необхідної для перемоги зброї.
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