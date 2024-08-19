Ілюзорна концепція червоних ліній Росії розсипалася десь під Суджею, - Зеленський
Жодних червоних ліній Росії не існує. Ця концепція "розсипалася" після того, як українські захисники почали контролювати частину Курської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України.
За його словами, якби кілька місяців тому більшість країн світу почули про плани України провести операцію в Курській області, вони б сказали, що це перетин "найчервонішої" з усіх червоних ліній Росії.
Тому, як додав Зеленський, ніхто не чув про підготовку України до таких дій. Тепер успіх українських воїнів говорить сам за себе: нездатність російського диктатора Володимира Путіна захистити свою територію дуже красномовна.
Президент наголосив, що активний превентивний захист України є найбільш ефективною протидією російському терору.
"Ми зараз маємо надзвичайно важливу ідеологічну зміну, а саме: вся наївна, ілюзорна концепція так званих червоних ліній щодо Росії, яка панувала в оцінках війни деяких партнерів, розсипалася цими днями десь під Суджею", - додав він.
Зеленський звернув увагу, що у війні "все залежить від сміливості" як України, так і її партнерів.
"Важливо, щоб партнери були синхронними з нами у цій рішучості, і тоді у Росії не залишиться жодного іншого кроку, окрім справедливого миру", - зазначив глава держави.
Що передувало
Нагадаємо, партнери України з початку повномасштабної війни заявляли про побоювання ескалації війни з Росією. Так вони пояснювали свою нерішучість у питаннях окремої військової допомоги.
Зокрема, нашій країні довгий час не хотіли надавати винищувачі F-16 та далекобійні ракети, оскільки таким озброєнням ЗСУ змогли б атакувати територію Росії.
У деяких країн-партнерів страх перетину червоних ліній РФ залишається і досі. Зокрема, це стосується Німеччини, яка вже більше року відмовляється передавати Україні далекобійні ракети Taurus.
Як заявляв канцлер Олаф Шольц, він побоюється "неправильного використання" ракет, а саме ударів по цілях у Москві.
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