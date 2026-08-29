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Держдеп США закликав своїх громадян не їхати в Україну: яка причина

08:17 29.08.2026 Сб
2 хв
В Держдепі розповіли про ризики, які чекають на тих, хто буде в Україні найближчим часом
aimg Юлія Маловічко
Фото: будівля Держдепу США (з відкритих джерел)

Державний департамент США оновив рекомендації щодо поїздок до України та закликав американських громадян утриматися від відвідування країни через війну та постійні російські обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держдепу США.

Сполучені Штати зберегли для України найвищий, четвертий рівень небезпеки - "Не подорожуйте". Американцям рекомендують не відвідувати країну з будь-якої причини через повномасштабну війну Росії проти України.

У Держдепартаменті уточнили, що сам рівень рекомендацій щодо поїздок до України не змінився.

Водночас відомство оновило інформацію про ризики, пов'язані зі збройним конфліктом, а також загальний опис консультативного попередження для громадян США.

Основною причиною для збереження найвищого рівня небезпеки залишаються війна та ракетні удари Росії по території України.

Попри безпекову ситуацію, посольство США у Києві продовжує працювати.

Як відомо, Росія продовжує інтенсивні атаки на Україну, зокрема, її обласні центри. Київ, Запоріжжя, Дніпро, Харків - це ті міста, де час від часу ворог влаштовує терори, пошкоджуючи в тому числі цивільну інфраструктуру. В результаті гинуть люди, поранених зазвичай набагато більше.

Польский прем'єр-міністр повідомив, що Росія готується до ескалації війни, що стосується не тільки України, а й регіону загалом. У той же час в НАТО заявили, що не очікують нападу РФ.

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Сполучені Штати АмерикиВійна в Україні