Госдеп США призвал своих граждан не ехать в Украину: какая причина

Соединенные Штаты сохранили для Украины самый высокий, четвертый уровень опасности - "Не путешествуйте". Американцам рекомендуют не посещать страну по какой-либо причине из-за полномасштабной войны России против Украины.

В Госдепартаменте уточнили, что сам уровень рекомендаций по поездкам в Украину не изменился.

В то же время, ведомство обновило информацию о рисках, связанных с вооруженным конфликтом, а также общее описание консультативного предупреждения для граждан США.

Основной причиной сохранения наивысшего уровня опасности остаются война и ракетные удары России по территории Украины.

Несмотря на ситуацию безопасности, посольство США в Киеве продолжает работать.