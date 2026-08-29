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Госдеп США призвал своих граждан не ехать в Украину: какая причина

08:17 29.08.2026 Сб
2 мин
В Госдепе рассказали о рисках, которые ждут тех, кто будет в Украине в ближайшее время
aimg Юлия Маловичко
Фото: здание Госдепа США (из открытых источников)

Государственный департамент США обновил рекомендации по поездкам в Украину и призвал американских граждан воздержаться от посещения страны из-за войны и постоянных российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.

Соединенные Штаты сохранили для Украины самый высокий, четвертый уровень опасности - "Не путешествуйте". Американцам рекомендуют не посещать страну по какой-либо причине из-за полномасштабной войны России против Украины.

В Госдепартаменте уточнили, что сам уровень рекомендаций по поездкам в Украину не изменился.

В то же время, ведомство обновило информацию о рисках, связанных с вооруженным конфликтом, а также общее описание консультативного предупреждения для граждан США.

Основной причиной сохранения наивысшего уровня опасности остаются война и ракетные удары России по территории Украины.

Несмотря на ситуацию безопасности, посольство США в Киеве продолжает работать.

Как известно, Россия продолжает интенсивные атаки на Украину, в частности, ее областные центры. Киев, Запорожье, Днепр, Харьков – это те города, где время от времени враг устраивает терроры, повреждая в том числе гражданскую инфраструктуру. В результате погибают люди, раненых обычно гораздо больше.

Польский премьер-министр сообщил, что Россия готовится к эскалации войны, касающейся не только Украины, но и региона в целом. В то же время в НАТО заявили, что не ожидают нападения РФ.

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