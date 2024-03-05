Держдеп США ввів нові санкції проти ПВК "Вагнера" і Повітряно-космічних сил РФ

Під обмеження потрапили:

Повітряно-космічні сили Російської Федерації;

ПВК "Вагнера";

росіянин Павло Шевелін;

компанія "Елтехнорд" із Санкт-Петербурга;

громадянин КНДР.

Що стало причиною

Сполучені Штати звинуватили зазначених осіб у порушенні національного законодавства про нерозповсюдження зброї масового знищення, зокрема і ядерної зброї, щодо Ірану, КНДР і Сирії.

Рішення про застосування обмежувальних заходів набуло чинності 27 лютого.

Санкції США проти РФ

Сполучені Штати почали запроваджувати санкції проти Росії після окупації Криму у 2014 році. Під американські санкції потрапили банки, бізнесмени, політики, ватажки так званих "ДНР" та "ЛНР".

За десять років американський список санкцій суттєво розширився. Останній американський санкційний пакет проти Росії було прийнято до другої річниці російського вторгнення в Україну та було опубліковано 23 лютого. За словами Джо Байдена, нові санкції спрямовані на понад 500 об'єктів.

Зокрема, ці санкції спрямовані проти провідної російської танкерної групи "Совкомфлот" за порушення встановленого країнами "Великої сімки" цінового ліміту на російську нафту, а також проти 14 нафтових танкерів, пов'язаних із "Совкомфлотом".

Вчора повідомлялось, що президент США Джо Байден продовжив на рік дію деяких указів, які регламентують запровадження санкцій проти Росії.