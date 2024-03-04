Байден на рік продовжив низку санкцій проти РФ за вторгнення в Україну

Президент США Джо Байден продовжив на рік дію деяких указів, які регламентують запровадження санкцій проти Росії. Йдеться про обмежувальні заходи проти фізичних осіб та компаній з РФ, введених Джо Байденом, Дональдом Трампом та Бараком Обамою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

У зверненні Байдена йдеться, що він дійшов висновку, що всі ці обмеження повинні залишатися чинними після 6 березня 2024 року, оскільки дії та політика, про які йдеться у цих указах, продовжують становити надзвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів.

Йдеться про продовження повноважень указів, запроваджених у 2014, 2018 та 2022 роках. Повідомляється, що дія указів про запровадження санкцій продовжена на один рік. Президент повідомив Конгрес США про ухвалене рішення.

Санкції США проти РФ

Сполучені Штати почали запроваджувати санкції проти Росії після окупації Криму у 2014 році. Під американські санкції потрапили банки, бізнесмени, політики, ватажки так званих "ДНР" та "ЛНР" та ін.

За десять років американський список санкцій суттєво розширився. Останній американський санкційний пакет проти Росії було прийнято до другої річниці російського вторгнення в Україну та було опубліковано 23 лютого. За словами Джо Байдена, нові санкції спрямовані на понад 500 об'єктів.

Зокрема, ці санкції спрямовані проти провідної російської танкерної групи "Совкомфлот" за порушення встановленого країнами "Великої сімки" цінового ліміту на російську нафту, а також проти 14 нафтових танкерів, пов'язаних із "Совкомфлотом".