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Держдеп США виявляє російську дезінформацію за допомогою штучного інтелекту

Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

США працюють над вирішенням серйозної проблеми онлайн-дезінформації. Для виявлення російської брехні про вторгнення до України використовується штучний інтелект.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ держсекретаря США Ентоні Блінкена в організації Freedom House.

"Росія продовжує просувати постійний потік дезінформації про свою агресивну війну проти України, брехати та приховувати жахливі порушення, які вона вчинила, намагаючись виправдати вчинення інших", - сказав Блінкен.

За його словами, у відповідь Держдепартамент розробив онлайн-агрегатор українського контенту з підтримкою штучного інтелекту, щоб збирати російську дезінформацію, що піддається перевірці, і потім ділитися нею з партнерами по всьому світу.

"Ми просуваємо незалежні ЗМІ та цифрову грамотність. Ми працюємо з партнерами в академічних колах, щоб надійно виявляти підроблені тексти, створені російськими чат-ботами", - сказав держсекретар.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив , що Україна має всі необхідні ресурси, у тому числі зброю, для звільнення своїх територій під час контрнаступу.

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Сполучені Штати АмерикиДержавний департамент США