Госдеп США выявляет российскую дезинформацию с помощью искусственного интеллекта

США работают над решением серьезной проблемы онлайн-дезинформации. Для выявления российской лжи о вторжении в Украину используется искусственный интеллект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление госсекретаря США Энтони Блинкена в организации Freedom House.

"Россия продолжает продвигать постоянный поток дезинформации о своей агрессивной войне против Украины, лгать и скрывать ужасные нарушения, которые она совершила, пытаясь оправдать совершение других", - сказал Блинкен.

По его словам, в ответ Госдепартамент разработал онлайн-агрегатор украинского контента с поддержкой искусственного интеллекта, чтобы собирать поддающуюся проверке российскую дезинформацию и затем делиться ею с партнерами по всему миру.

"Мы продвигаем независимые СМИ и цифровую грамотность. Мы работаем с партнерами в академических кругах, чтобы надежно выявлять поддельные тексты, созданные российскими чат-ботами",- сказал госсекретарь.