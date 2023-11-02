UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Держдеп США відреагував на вихід Росії з договору про заборону ядерних випробувань

Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Рішення Росії вийти з договору про заборону ядерних випробувань є безвідповідальним кроком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державного секретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкена у Twitter.

"Безвідповідальне рішення Російської Федерації відкликати свою ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань є значним кроком у неправильному напрямку", - написав Блінкен.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 2 листопада, російський диктатор Володимир Путін підписав закон про вихід Росії з договору про заборону ядерних випробувань.

Такий договір був прийнятий на сесії Генасамблеї ООН у 1996 році, але не набрав чинності. Причиною цього стало те, що його не підписала достатня кількість країн.

Останнє ядерне випробування РФ провела у 1990 році. Але у лютому 2023 року російський диктатор Володимир Путін доручив підготувати полігон для такого випробування.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиЕнтоні БлінкенЯдерна зброя