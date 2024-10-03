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Держдеп США відреагував на страту 16 українських військових

Фото: речник Держдепартаменту США Метью Міллер (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати поки що не мають незалежної інформації для підтвердження повідомлень про масову страту українських полонених російськими військовими. Проте наголошують на систематичних звірствах Росії з початку її агресії проти України.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Ми бачили ці повідомлення, але я не маю незалежних даних, щоб їх підтвердити. Однак важливо, що Україна проводить відповідне розслідування", - зазначив він.

Міллер також підкреслив, що Росія чинить жахливі дії з самого початку конфлікту.

Страта українських військових

На жаль, випадки страти українських військовополонених російськими окупантами стають все частішими. Останнім часом у мережі регулярно поширюються жорстокі відео подібних злочинів.

1 жовтня в мережі з'явилася інформація про ймовірний розстріл 16 українських військових російськими окупантами. За попередніми непідтвердженими даними, цей воєнний злочин міг статися в районі сіл Миколаївка та Сухий Яр Покровського району.

А на початку вересня в Telegram з'явилося відео, де російські військові розстрілюють трьох українських полонених. Українські захисники виходили з підвалу з піднятими руками, після чого окупанти змусили їх лягти на землю і вбили пострілами.

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