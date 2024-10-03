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Госдеп США отреагировал на казнь 16 украинских военных

Фото: представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты пока не имеют независимой информации для подтверждения сообщений о массовой казни украинских пленных российскими военными. Однако отмечают систематические зверства России с начала ее агрессии против Украины.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Мы видели эти сообщения, но я не имею независимых данных, чтобы их подтвердить. Однако важно, что Украина проводит соответствующее расследование", - отметил он.

Миллер также подчеркнул, что Россия совершает ужасные действия с самого начала конфликта.

Казнь украинских военных

К сожалению, случаи казни украинских военнопленных российскими оккупантами становятся все более частыми. В последнее время в сети регулярно распространяются жестокие видео подобных преступлений.

1 октября в сети появилась информация о предполагаемом расстреле 16 украинских военных российскими оккупантами. По предварительным неподтвержденным данным, это военное преступление могло произойти в районе сел Николаевка и Сухой Яр Покровского района.

А в начале сентября в Telegram появилось видео, где российские военные расстреливают троих украинских пленных. Украинские защитники выходили из подвала с поднятыми руками, после чего оккупанты заставили их лечь на землю и убили выстрелами.

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