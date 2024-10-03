Госдеп США отреагировал на казнь 16 украинских военных

Казнь украинских военных

К сожалению, случаи казни украинских военнопленных российскими оккупантами становятся все более частыми. В последнее время в сети регулярно распространяются жестокие видео подобных преступлений.

1 октября в сети появилась информация о предполагаемом расстреле 16 украинских военных российскими оккупантами. По предварительным неподтвержденным данным, это военное преступление могло произойти в районе сел Николаевка и Сухой Яр Покровского района.

А в начале сентября в Telegram появилось видео, где российские военные расстреливают троих украинских пленных. Украинские защитники выходили из подвала с поднятыми руками, после чего оккупанты заставили их лечь на землю и убили выстрелами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.