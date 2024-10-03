Держдеп США відреагував на страту 16 українських військових

Сполучені Штати поки що не мають незалежної інформації для підтвердження повідомлень про масову страту українських полонених російськими військовими. Проте наголошують на систематичних звірствах Росії з початку її агресії проти України.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Ми бачили ці повідомлення, але я не маю незалежних даних, щоб їх підтвердити. Однак важливо, що Україна проводить відповідне розслідування", - зазначив він. Міллер також підкреслив, що Росія чинить жахливі дії з самого початку конфлікту.