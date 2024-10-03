Держдеп США відреагував на страту 16 українських військових
Сполучені Штати поки що не мають незалежної інформації для підтвердження повідомлень про масову страту українських полонених російськими військовими. Проте наголошують на систематичних звірствах Росії з початку її агресії проти України.
Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
"Ми бачили ці повідомлення, але я не маю незалежних даних, щоб їх підтвердити. Однак важливо, що Україна проводить відповідне розслідування", - зазначив він.
Міллер також підкреслив, що Росія чинить жахливі дії з самого початку конфлікту.
Страта українських військових
На жаль, випадки страти українських військовополонених російськими окупантами стають все частішими. Останнім часом у мережі регулярно поширюються жорстокі відео подібних злочинів.
1 жовтня в мережі з'явилася інформація про ймовірний розстріл 16 українських військових російськими окупантами. За попередніми непідтвердженими даними, цей воєнний злочин міг статися в районі сіл Миколаївка та Сухий Яр Покровського району.
А на початку вересня в Telegram з'явилося відео, де російські військові розстрілюють трьох українських полонених. Українські захисники виходили з підвалу з піднятими руками, після чого окупанти змусили їх лягти на землю і вбили пострілами.
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