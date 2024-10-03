ua en ru
Чт, 03 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Госдеп США отреагировал на казнь 16 украинских военных

Четверг 03 октября 2024 08:50
UA EN RU
Госдеп США отреагировал на казнь 16 украинских военных Фото: представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты пока не имеют независимой информации для подтверждения сообщений о массовой казни украинских пленных российскими военными. Однако отмечают систематические зверства России с начала ее агрессии против Украины.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Мы видели эти сообщения, но я не имею независимых данных, чтобы их подтвердить. Однако важно, что Украина проводит соответствующее расследование", - отметил он.

Миллер также подчеркнул, что Россия совершает ужасные действия с самого начала конфликта.

Казнь украинских военных

К сожалению, случаи казни украинских военнопленных российскими оккупантами становятся все более частыми. В последнее время в сети регулярно распространяются жестокие видео подобных преступлений.

1 октября в сети появилась информация о предполагаемом расстреле 16 украинских военных российскими оккупантами. По предварительным неподтвержденным данным, это военное преступление могло произойти в районе сел Николаевка и Сухой Яр Покровского района.

А в начале сентября в Telegram появилось видео, где российские военные расстреливают троих украинских пленных. Украинские защитники выходили из подвала с поднятыми руками, после чего оккупанты заставили их лечь на землю и убили выстрелами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Война России против Украины Война в Украине
NEWS
Ночная атака на Киев. Ни один из российских дронов своей цели не достиг, - КГВА
Ночная атака на Киев. Ни один из российских дронов своей цели не достиг, - КГВА
DAILY
"Пусть бомбят Москву!" Как живет Запорожье после атак КАБами и что там говорят о России
Юлия Акимова, Виталий Носач "Пусть бомбят Москву!" Как живет Запорожье после атак КАБами и что там говорят о России