Держдеп США про удар по Краматорську: приголомшені, проте не здивовані поведінкою РФ

У Державному департаменті США висловилися про продовження ескалації Росією своєї повномасштабної військової агресії проти України, про що свідчать постійні удари по мирних містах, як це сталося, зокрема, при ракетній атаці по Краматорську.

Про це заявив заступник голови Держдепу Ведант Пател, передає РБК-Україна з посиланням на трансляцію брифінгу .

Як зазначив представник Держдепу, Штати беззаперечно засуджують напади на мирних жителів і "висловлюють щирі співчуття тим, хто загинув під час останнього удару по центру міста".

При цьому американський чиновник наголошує, що в Білому домі приголомшені такою жорстокою атакою окупантів, проте не здивовані поведінкою РФ.

Удар по Краматорську в Держдепі назвали ще одним прикладом, що вказує на продовження Росією ескалації та "неприхованої жорстокості своєї агресивної війни в Україні".

"Поки що інші зосереджені на пошуку способів покінчити з цією війною, Росія знову завдає ударів і застосовує безпілотники та ракети по житлових кварталах сусідньої країни", - сказав Пател.

Ракетна атака РФ по Краматорську

Російські окупанти завдали 27 червня ракетного удару по Краматорську, застосувавши "Іскандер". Загарбники били по закладу громадського харчування в центрі міста, де в цей час було багато відвідувачів, а також приватний сектор села Біленьке.

Після ворожої атаки на місці події точилися рятувальні роботи, які ускладнювалися розбором завалів.

За уточненими даними, внаслідок ракетної атаки по Краматорську загинули 11 людей, серед яких троє дітей. Поранено понад 60 громадян.

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