Держдеп США схвалив угоду щодо продажу Україні системи NASAMS

Державний департамент США затвердив можливий військовий продаж уряду України зенітно-ракетної системи NASAMS та супутнього обладнання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Агентство співробітництва в галузі безпеки оборони Міністерства оборони США.
Орієнтовна вартість складає близько 285 мільйонів доларів. Агентство зі співробітництва в галузі безпеки та оборони надало необхідну сертифікацію, повідомивши Конгрес США.
Уряд України запросив закупівлю національної перспективної зенітно-ракетної системи NASAMS, яка включає:
"Цей пропонований продаж підтримає цілі зовнішньої політики та цілей національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки країни-партнера, яка є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Україна гостро потребує підвищення своїх можливостей щодо захисту від російських ракетних ударів та авіації. Придбання та ефективне розгортання цього потенціалу підвищить здатність України захищати свій народ та критично важливу національну інфраструктуру.
ЗРК NASAMS
NASAMS - це пересувний зенітно-ракетний комплекс, який може випустити 72 ракети за 12 секунд. Його застосовують для збиття літаків, гелікоптерів та крилатих ракет у радіусі до 40 км.
Українські військові отримали на озброєння зенітно-ракетний комплекс NASAMS у листопаді 2022 року. За 5 місяців зенітники знищили більше сотні російських ракет та безпілотників за допомогою комплексу.
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