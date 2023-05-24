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Госдеп США одобрил соглашение о продаже Украине системы NASAMS

Фото: NASAMS (twitter com Parazyth1)
Автор: Дмитрий Браславский

Государственный департамент США утвердил возможную военную продажу правительству Украины зенитно-ракетной системы NASAMS и сопутствующего оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Агентство сотрудничества в области безопасности обороны Министерства обороны США.

Ориентировочная стоимость составляет около 285 миллионов долларов. Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны предоставило необходимую сертификацию, уведомив Конгресс США.

Правительство Украины запросило закупку национальной перспективной зенитно-ракетной системы NASAMS, которая включает:

  • один радар AN/MPQ-64F1 Sentinel;
  • Центр распределения огня (FDC);
  • пусковые установки;
  • приемники GPS;
  • наборы инструментов;
  • первичные двигатели;
  • техническая поддержка правительства США и подрядчиков.

"Эта предлагаемая продажа поддержит цели внешней политики и целей национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности страны-партнера, которая является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина остро нуждается в повышении своих возможностей по защите от российских ракетных ударов и авиации. Приобретение и эффективное развертывание этого потенциала повысит способность Украины защищать свой народ и критически важную национальную инфраструктуру.

ЗРК NASAMS

NASAMS - это передвижной зенитно-ракетный комплекс, который может выпустить 72 ракеты за 12 секунд. Его применяют для сбивания самолетов, вертолетов и крылатых ракет в радиусе до 40 км.

Украинские военные получили на вооружение зенитно-ракетный комплекс NASAMS в ноябре 2022 года. За пять месяцев зенитчики уничтожили более сотни российских ракет и беспилотников с помощью комплекса.

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