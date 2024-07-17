Держдеп США прокоментував позицію кандидата Трампа у віцепрезиденти щодо України

У Держдепі США прокоментували позицію щодо України обраного Дональдом Трампом кандидата у віцепрезиденти Джей Ді Венса.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Держдепу США Метью Міллера під час брифінгу.
На питання, чи є загроза для відносин США з Україною у разі набуття Ді Венсом посади віцепрезидента, він відповів, що Україну підтримує не лише адміністрація США, а й американський народ.
"Вони рішуче підтримують те, щоб дозволити допомогти Україні захистити себе від російської агресії", - наголосив Міллер.
Зокрема, він зауважив, що "це стосується не лише американської громадськості, а й двопартійної більшості в обох палатах Конгресу".
Також Міллер вказав на те, що під час голосування за законопроєкт про додаткове фінансування у Конгресі у США побачили переважну більшість голосів на підтримку військової допомоги.
15 липня Трамп отримав достатньо голосів від республіканців, щоб стати кандидатом у президенти від партії.
Він також оголосив свого кандидата на посаду віцепрезидента США. Ним став сенатор Джей Ді Венс зі штату Огайо.
Варто зауважити, що у ЄС панікує через кандидатуру Венса на посаду віце-президента США. Один із високопоставлених чиновників ЄС після того, як Трамп оголосив Венса своїм кандидатом на посаду віцепрезидента США, заявив про те, що "це катастрофа для України".
Докладніше про особу Венса - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.