Держдеп США озвучив підсумок переговорів із Росією в Саудівській Аравії: про що домовилися

Делегації США і Росії на переговорах у Саудівській Аравії просунулися на шляху миру в Україні. Було досягнуто домовленостей щодо низки питань.
Про це заявила представник Держдепартаменту США Теммі Брюс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Одного телефонного дзвінка і подальшої зустрічі недостатньо для встановлення міцного миру. Ми повинні діяти, і сьогодні ми зробили важливий крок уперед", - сказала вона.
Брюс заявила в резюме переговорів, що Сполучені Штати хочуть зупинити вбивства і використовують свою силу у світі для об'єднання країн.
За її словами, президент Трамп - єдиний лідер у світі, який міг би переконати Україну і Росію погодитися на це.
За її словами, під час переговорів офіційні особи США і Росії домовилися:
Нагадаємо, у Саудівській Аравії 18 лютого проходила зустріч офіційних делегацій США і РФ.
Переговори в Ер-Ріяді відбулися після телефонної розмови президента Трампа з Володимиром Путіним минулого тижня, в якій він змінив ключові позиції США щодо війни.
США представляли радник із національної безпеки Білого дому Майк Волтц, спецпредставник Трампа Стів Віткофф і держсекретар Марко Рубіо. Путін направив на переговори міністра закордонних справ Сергія Лаврова і помічника Кремля із зовнішньої політики Юрія Ушакова.
Як заявили перед переговорами в Держдепі США, зустріч - спосіб "визначити, чи серйозні наміри росіян і чи перебувають вони на одній хвилі" зі США в питанні припинення війни в Україні.
Президент Володимир Зеленський уже попередив, що Україна не визнає "жодних угод про нас без нас".