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Держдеп США озвучив підсумок переговорів із Росією в Саудівській Аравії: про що домовилися

Фото: Трамп почав переговори з країною-агресором (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Делегації США і Росії на переговорах у Саудівській Аравії просунулися на шляху миру в Україні. Було досягнуто домовленостей щодо низки питань.

Про це заявила представник Держдепартаменту США Теммі Брюс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Одного телефонного дзвінка і подальшої зустрічі недостатньо для встановлення міцного миру. Ми повинні діяти, і сьогодні ми зробили важливий крок уперед", - сказала вона.

Брюс заявила в резюме переговорів, що Сполучені Штати хочуть зупинити вбивства і використовують свою силу у світі для об'єднання країн.

За її словами, президент Трамп - єдиний лідер у світі, який міг би переконати Україну і Росію погодитися на це.

За її словами, під час переговорів офіційні особи США і Росії домовилися:

  • "Створити механізм консультацій для усунення подразників у наших двосторонніх відносинах з метою вжиття заходів, необхідних для нормалізації роботи наших дипломатичних місій".
  • "Призначити відповідні високопоставлені команди для початку роботи над якнайшвидшим припиненням конфлікту в Україні в такий спосіб, щоб це було міцним, стійким і прийнятним для всіх сторін".
  • "Закласти основу для майбутнього співробітництва з питань, що становлять взаємний геополітичний інтерес, а також історичних економічних та інвестиційних можливостей, які виникнуть в результаті успішного завершення конфлікту в Україні".
  • "Залишатися залученими, щоб забезпечити своєчасне і продуктивне просування процесу".

 

Переговори в Ер-Ріяді

Нагадаємо, у Саудівській Аравії 18 лютого проходила зустріч офіційних делегацій США і РФ.

Переговори в Ер-Ріяді відбулися після телефонної розмови президента Трампа з Володимиром Путіним минулого тижня, в якій він змінив ключові позиції США щодо війни.

США представляли радник із національної безпеки Білого дому Майк Волтц, спецпредставник Трампа Стів Віткофф і держсекретар Марко Рубіо. Путін направив на переговори міністра закордонних справ Сергія Лаврова і помічника Кремля із зовнішньої політики Юрія Ушакова.

Як заявили перед переговорами в Держдепі США, зустріч - спосіб "визначити, чи серйозні наміри росіян і чи перебувають вони на одній хвилі" зі США в питанні припинення війни в Україні.

Президент Володимир Зеленський уже попередив, що Україна не визнає "жодних угод про нас без нас".

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