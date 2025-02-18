Держдеп США озвучив підсумок переговорів із Росією в Саудівській Аравії: про що домовилися

"Одного телефонного дзвінка і подальшої зустрічі недостатньо для встановлення міцного миру. Ми повинні діяти, і сьогодні ми зробили важливий крок уперед", - сказала вона.

Брюс заявила в резюме переговорів, що Сполучені Штати хочуть зупинити вбивства і використовують свою силу у світі для об'єднання країн.

За її словами, президент Трамп - єдиний лідер у світі, який міг би переконати Україну і Росію погодитися на це.

За її словами, під час переговорів офіційні особи США і Росії домовилися: