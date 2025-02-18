Госдеп США озвучил итог переговоров с Россией в Саудовской Аравии: о чем договорились

"Одного телефонного звонка и последующей встречи недостаточно для установления прочного мира. Мы должны действовать, и сегодня мы сделали важный шаг вперед", - сказала она.

Брюс заявила в резюме переговоров, что Соединенные Штаты хотят остановить убийства и используют свою силу в мире для объединения стран.

По ее словам, президент Трамп - единственный лидер в мире, который мог бы убедить Украину и Россию согласиться на это.

По ее словам, в ходе переговоров официальные лица США и России договорились: