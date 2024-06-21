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Держдеп: США обговорюють варіанти допомоги оборонній промисловості України

Фото: США хочуть допомогти українському ОПК (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Роман Кот

У Сполучених Штатах Америки обговорюють як можна продовжувати допомогу оборонній промисловості України.

Як передає кореспондент РБК-Україна, про це на брифінгу у Києві заявив заступник державного секретаря США з політичних питань Джон Басс.

Басс нагадав, що зараз протиповітряна оборона є головним пріоритетом для України і у Вашингтоні зосереджені на цьому. Але американська підтримка не обмежується лише цим питанням.

"Ми ведемо серйозну та інтенсивну розмову про те, як ми можемо продовжувати допомагати українській промисловості виробляти тут, в Україні те, що вам потрібно для захисту", - додав заступник держсекретаря США.

Що передувало

Нагадаємо, у лютому міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що за 2023 рік українська оборонна промисловість зросла у шість разів.

За його словами, ОПК складається з 500 підприємств, які займаються не лише виробництвом, а й ремонтом, а також обслуговуванням озброєння, яке має Україна.

Також Україна вже виробляє зброю спільно із оборонними компаніями країн Заходу. Президент Володимир Зеленський вже обговорював початок такого виробництва з американськими компаніями.

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