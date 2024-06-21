Держдеп: США обговорюють варіанти допомоги оборонній промисловості України

Що передувало

Нагадаємо, у лютому міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що за 2023 рік українська оборонна промисловість зросла у шість разів.

За його словами, ОПК складається з 500 підприємств, які займаються не лише виробництвом, а й ремонтом, а також обслуговуванням озброєння, яке має Україна.

Також Україна вже виробляє зброю спільно із оборонними компаніями країн Заходу. Президент Володимир Зеленський вже обговорював початок такого виробництва з американськими компаніями.

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