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Держдеп США про Leopard Україні: можливо, найближчими днями почуємо новини від Німеччини

Фото: Нед Прайс (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Найближчими днями Німеччина може повідомити новини щодо передачі танків Leopard Україні.

Про це заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Найближчими годинами чи днями ми, можливо, почуємо якісь новини від Німеччини (щодо постачання танків Україні, - ред.)", - заявив він.

Нагадаємо, глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що уряд її країни не заперечуватиме, якщо Польща передасть Україні танки Leopard 2.

Раніше стало відомо, що Словаччина та Чехія готові передати Україні танки Leopard, надані ним Німеччиною. Йшлося про близько 30 одиниць техніки.

Крім того, Німеччина готова прискорити просування танками Leopard 2, якщо буде відповідні домовленості з союзниками. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус пообіцяв переглянути запаси танків країни.

У США вважають, що постачання танків Abrams Україні поки що не мають сенсу через те, що таку техніку складно обслуговувати.

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