Держдеп США дозволив продаж Німеччині гелікоптерів Chinook

Берлін у рамках модернізації Збройних Сил ФРН оголосив про свій намір купити 60 важких гелікоптерів Chinook у Boeing ще торік з метою заміни парку застарілих CH-53.

До пакета входять 140 двигунів Т-55-ГА-714А (120 встановлених, 20 запасних), системи попередження про ракетний напад, радіостанції, транспондери, навігаційні системи, набір модифікацій та технічна підтримка, йдеться в оприлюдненому релізі.

"Цей пропонований продаж підтримає зовнішню політику та національну безпеку Сполучених Штатів, покращивши безпеку союзника по НАТО, який є важливою силою для політичної та економічної стабільності в Європі", - розповіли у Пентагоні.

Генеральним підрядником буде Boeing Helicopter Company (Філадельфія, штат Пенсільванія).

Агентство Пентагону зі співробітництва в галузі безпеки та оборони повідомило Конгрес про можливий продаж у четвер.

Зазначимо, що хоча Держдеп США схвалив передбачуваний продаж, у повідомленні не зазначено, що контракт уже підписано або про завершення переговорів.

Очікується, що на постачання гелікоптерів піде 3 роки.