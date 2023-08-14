Держдеп США про арешт Путіна: навряд чи, поки він глава держави

"Національні суди не можуть подолати імунітету глави держави, також глави уряду та міністра оборони. Але навряд чи хтось буде заарештовувати Путіна, поки він глава держави. Якщо він опиниться під вартою іноземного суду, МКС чи української спеціальної палати, то, скоріш за все, це станеться тому, що він більше не буде головою держави. Тож це не причина відмовлятися від інтернаціоналізованої моделі", - заявила вона.

Ван Скаак додала, що "це не означає, що ви не можете розпочати розслідування, підготувати обвинувальні акти проти нього та інших осіб у ланцюгу командування".

"Тим більше проти посадовців Міністерства оборони, які планували та здійснювали агресивну війну, але не мають імунітету", - зазначила представниця Держдепу США.

Відповідаючи на питання про те, чи вартий зусиль трибунал, який не може подолати імунітету президента, Ван Скаак відповіла ствердно.

"Безумовно вартий. У Росії є багато інших високопосадовців, які несуть відповідальність за війну в Україні. Вони обіймають вищі керівні посади, приймають рішення і керують діями, які і є російською агресією. Ці люди мають відповісти за злочин агресії, за будь-які воєнні злочини та звірства. Тому Спеціальна палата для розгляду звинувачень все одно має сенс", - сказала вона.

Ордер на арешт Путіна

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Також ордер був виданий на ім'я уповноваженого при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

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