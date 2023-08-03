UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Держдеп розповів про очікування від саміту у Саудівській Аравії щодо формули миру

Фото: представник Держдепартаменту США Меттью Міллер (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Сполучені Штати Америки (США) сприймають майбутній саміт у Саудівській Аравії, на якому учасники зустрічі обговорять запропоновану президентом України "формулу миру" та її реалізацію - початком процесу та шансом для держав почути українську сторону безпосередньо.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

Американський чиновник звертає увагу, що для старту справжнього мирного процесу РФ має продемонструвати свою готовність долучитися до мирних переговорів. Проте Кремль цього не зробив.

Представник Держдепу додав, що у Вашингтоні не очікують на ухвалення на запланованому саміті в Саудівській Аравії кардинальних рішень.

"На наш погляд це шанс для країн світу почути Україну безпосередньо. І ми сподіваємося, що кожна країна світу підтримає позицію України. І кожна країна світу займе таку позицію, як і ми - що територіальну цілісність і суверенітет України необхідно поважати", - сказав Міллер.

Також речник Держдепу підтвердив, що на саміті візьме участь делегація США. Її склад буде оголошено цього тижня.

Українська формула миру

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський ініціював "формулу миру", щоб зупинити російську повномасштабну військову агресію. Вона включає 10 пунктів, пов'язаних із безпекою в Україні у зв'язку з військовими діями. А саме:

  1. радіаційна і ядерна безпека (вихід РФ з території ЗАЕС, відмова від ядерних загроз);
  2. продовольча безпека (розширення зернової ініціативи);
  3. енергетична безпека;
  4. звільнення всіх полонених та депортованих (звільнення за формулою "всіх на всіх");
  5. виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності та світового порядку;
  6. виведення російських військ та припинення бойових дій;
  7. справедливість;
  8. екоцид, потреба негайного захисту природи;
  9. недопущення ескалації;
  10. фіксація закінчення війни.

Переговори у Саудівській Аравії

Цього тижня у Саудівській Аравії мають відбутися переговори щодо України. Головною темою обговорення стане "формула миру" та її реалізація.

За даними ЗМІ, у зустрічі мають взяти участь високопосадовці 30 країн. При цьому РФ туди не запрошували.

Більш детально про запланований саміт можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиСаудовская Аравия