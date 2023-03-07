Держдеп про бої на сході та півдні України: РФ зазнає стратегічної поразки

"Ми чітко заявляли, що попереду будуть важкі дні та протистояння. І хоча протягом зимових місяців воно дещо знизилося, бої все ж таки продовжуються, особливо на сході і на півдні", – заявив Прайс.

За його словами, подібна динаміка бойових дій триватиме протягом певного часу.

Представник Держдепу також наголосив, що Бахмут, навколо якого зараз йдуть запеклі бої, не має для армії РФ великого стратегічного значення щодо оперативної обстановки. Але окупанти все одно прагнуть його захопити, тому що не мають інших варіантів, щоб досягти хоч якихось видимих досягнень у війні.

"Було чітко зрозуміло з першої години вторгнення Росії в Україну, що якби це не закінчилося, це завершиться стратегічним провалом Росії", - додав Прайс.