Госдеп о боях на востоке и юге Украины: РФ терпит стратегическое поражение

Бои на востоке и юге Украины и далее будут носить напряженный характер, но мы видим, что Россия терпит стратегическое поражение в развязанной ею войне.
Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.
"Мы четко заявляли, что впереди будут трудные дни и противостояния. И хотя в течение зимних месяцев оно несколько снизилось, бои все же продолжаются, особенно на востоке и на юге", – заявил Прайс.
По его словам, подобная динамика боевых действий будет продолжаться в течение определенного времени.
Представитель Госдепа также подчеркнул, что Бахмут, вокруг которого сейчас идут ожесточенные бои, не имеет для армии РФ большого стратегического значения в плане оперативной обстановки. Но оккупанты все равно стремятся его захватить, потому что не имеют других вариантов, чтобы достичь хоть каких-либо видимых достижений в войне.
"Было четко понятно с первых часов вторжения России в Украину, что если бы это ни закончилось, это завершится стратегическим провалом России", - добавил Прайс.
Ранее стало известно, что Россия потеряла в боях за Бахмут в пять раз больше солдат, чем Украина. На каждого украинского военного, погибшего при защите Бахмута, оккупанты потеряли не менее пяти человек.
Напомним, 5 марта командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский посетил позиции украинских военных в Бахмуте. По его словам, бои за Бахмут достигли высочайшего уровня напряжения.
Добавим, что россияне бросили в бой на Бахмутском направлении лучшие свои подразделения, используя ствольные и реактивные системы залпового огня.
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