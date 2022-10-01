Держбюджет України: скільки зібрали податків за останній місяць

Податкові та митні збори у вересні 2022 року сукупно принесли в державний бюджет України 82 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

За його даним, за вересень місяць податкова зібрала 52 млрд грн (що на 8,6 млрд більше плану або на 12 млрд більше ніж аналогічний період рік тому). Митниця за вересень 2022 зібрала 30,1 млрд грн - приблизно стільки ж, як і серпні.

"Продаж "військових облігацій" дав рекордно малі 2,7 млрд грн. НБУ "надрукував" купівлею облігацій на 30 млрд грн. Тобто, всіма внутрішніми ресурсами ми як країна залучили у приблизно вересні 115 млрд грн. Ще приблизно 74,5 млрд грн міжнародна допомога і кредити (цифру уточнюю). Виходить всього біля 190 млрд грн отримав бюджет за вересень", - додав він.