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Госбюджет Украины: сколько собрали налогов за последний месяц

Фото: госбюджет Украины за сентябрь получил 82 млрд грн налогов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Налоговые и таможенные пошлины в сентябре 2022 года совокупно принесли в государственный бюджет Украины 82 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным, за сентябрь месяц налоговая собрала 52 млрд грн (что на 8,6 млрд больше плана или на 12 млрд больше аналогичного периода год назад). Таможня за сентябрь 2022 года собрала 30,1 млрд грн - примерно столько же, как и августовские.

"Продажа "военных облигаций" дала рекордно малые 2,7 млрд грн. НБУ "напечатал" покупкой облигаций на 30 млрд грн. То есть, всеми внутренними ресурсами мы как страна привлекли в сентябре 115 млрд грн. Еще примерно 74,5 млрд грн международная помощь и кредиты (цифру уточняю). Выходит всего около 190 млрд грн получил бюджет за сентябрь", - добавил он.

Напомним, в августе 2022 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 204,6 млрд. гривен, что больше, чем в июле (169,6 млрд. гривен).

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Госбюджет