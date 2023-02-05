Держбюджет-2023: НБУ попередив про ризики недоотримання доходів

Як зазначається в огляді, урядовим прогнозом у 2023 році передбачається доволі млявий приріст доходів держбюджету за одночасно менших видатків порівняно з фактичними показниками 2022 року. Також суттєво знижується перерозподіл ВВП, що насамперед пов’язано з очікуваним на час розробки бюджету відновленням економічного зростання у 2023 році за збереження доволі високих темпів інфляції.

"Однак плановий дефіцит бюджету є значним, а з огляду на дефіцит е/е, який може зберігатися впродовж усього року, вірогідним є його розширення. Гірші економічні показники у 2023 році, ніж передбачалося під час розроблення закону, можуть зменшити базу оподаткування та відповідно доходи бюджету (у разі реалізації базового макроекономічного сценарію НБУ недовиконання доходів може становити близько 4,5%)", - йдеться в документі.

Пом'якшити ці ризики можуть подальші кроки щодо згортання екстрених податкових пільг та поліпшення адміністрування. "Водночас навіть у разі досягнення планових показників доходів, їх буде достатньо для покриття лише половини запланованих видатків", - вважають в НБУ.

Згідно із законом дефіцит планується майже повністю профінансувати за рахунок зовнішнього фінансування. Обсяг залучень оцінюється у понад 27% ВВП, із них зовнішні запозичення становлять 25,7% ВВП (понад 1 612 млрд грн, або 38,2 млрд доларів).

Перспективи отримання такого амбітного міжнародного фінансування поліпшилися порівняно з тими, що були на час ухвалення закону, та зазначеними в жовтневому макроекономічному прогнозі НБУ. Однак наразі підтвердженими є лише 31,5 млрд доларів у еквіваленті, з них 18 млрд євро від ЄС та майже 11 млрд доларів від США. Однак ризик ритмічності надходження цих коштів є все ще актуальним, вважають в НБУ.

Водночас для досягнення планових показників фінансування потрібна подальша активна співпраця як з країнами-партнерами, так і з міжнародними організаціями, насамперед із МВФ. Виконання умов моніторингової програми МВФ не лише сприятиме запровадженню програми, що передбачає фінансування потреб бюджету, а й дасть потужний сигнал іншим партнерам щодо готовності України виконувати зобов’язання та проводити реформи, незважаючи на виклики війни, йдеться у звіті.

"Законом не передбачено фінансування дефіциту за рахунок емісійних коштів, але ризик його зберігається", - додали в НБУ.