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Держборг України зріс ще на 1 млрд доларів

Україна, П'ятниця 26 липня 2024 08:43
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Держборг України зріс ще на 1 млрд доларів Фото: Держборг України зріс у червні на 1 млрд доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Державний та гарантований державою борг України на 30 червня 2024 року становив 6 трлн 168 млрд гривень або 152,16 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства фінансів.

Протягом червня 2024 року сума боргу збільшилась у гривневому еквіваленті на 52,71 млрд гривень та на 1,16 млрд доларів в доларовому еквіваленті. З початку року держборг зріс на 6,84 млрд доларів.

За даними Мінфіну, зараз держборг зростає здебільшого внаслідок збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів. Більшу частину боргу України складають позички, одержані від міжнародних фінансових установ та урядів інших країн.

У червні Україна отримала 2,02 млрд доларів від Європейського Союзу в межах інструменту Ukraine Facility.

Водночас Україна виплатила:

  • 73,6 млн доларів за обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком
  • 12,6 млн доларів - обслуговування та погашення боргу перед Credit Agricole Corporate and Investment Bank;
  • 42,6 млн доларів - сплата боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 248,6 млн доларів.

Середній курс зріс за місяць з на 1,9% до 40,48 грн/долар.

Реструктуризація боргу

Країни-кредитори України з країн "Великої сімки" (G7) та Паризького клубу дали Києву відстрочку з обслуговування суверенного боргу до кінця березня 2027 року.

Крім того, Україна 22 липня досягла домовленостей із Комітетом власників єврооблігацій України щодо реструктуризації виплат із зовнішнього боргу. Існуючі єврооблігації на суму 23,4 млрд доларів у обігу будуть обмінені на пакет нових єврооблігацій із номінальним зниженням вартості боргу на 37% на початковому етапі та зниженням чистої наведеної вартості боргу на 60%.

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Держборг Міністерство фінансів України
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