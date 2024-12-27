Держборг України зріс до 160 млрд доларів

Державний та гарантований державою борг України на 30 листопада 2024 року становив 6,645 трлн гривень або 159,74 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства фінансів .

Протягом листопада 2024 року сума боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 231,12 млрд гривень, в доларовому еквіваленті борг збільшився на 4,37 млрд доларів.

З початку року держборг зріс на 1,125 трлн гривень або на 14,43 млрд доларів.

Запозичення в листопаді

На валютні рахунки уряду в НБУ за листопад надійшло 6,678 млрд доларів. З цієї суми:

4,788 млрд доларів - від Світового банку (допомога США)

1,350 млрд доларів від Сполучених Штатів;

235,0 млн доларів – від Японії;

191,9 млн доларів – від розміщення валютних ОВДП;

99,9 млн доларів – від Південної Кореї;

12,9 млн доларів – від інших партнерів.

Середній курс зріс за місяць з на 0,3% до 41,35 грн/долар.

Держборг України

Нагадаємо, за даними Мінфіну, держборг України стає дешевшим та більш довгостроковим. З початку 2024 року середньозважена його вартість скоротилася на 21,8% - з 6,24 до 4,88%.

За даними пресслужби, середня строковість державного боргу складає понад 11 років.

В розрізі кредиторів левову частку державного та гарантованого боргу становлять пільгові позики, одержані від міжнародних фінансових організацій (МФО) та урядів іноземних держав - 58%.