Держборг України зріс до 160 млрд доларів
Державний та гарантований державою борг України на 30 листопада 2024 року становив 6,645 трлн гривень або 159,74 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства фінансів.
Протягом листопада 2024 року сума боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 231,12 млрд гривень, в доларовому еквіваленті борг збільшився на 4,37 млрд доларів.
З початку року держборг зріс на 1,125 трлн гривень або на 14,43 млрд доларів.
Запозичення в листопаді
На валютні рахунки уряду в НБУ за листопад надійшло 6,678 млрд доларів. З цієї суми:
- 4,788 млрд доларів - від Світового банку (допомога США)
- 1,350 млрд доларів від Сполучених Штатів;
- 235,0 млн доларів – від Японії;
- 191,9 млн доларів – від розміщення валютних ОВДП;
- 99,9 млн доларів – від Південної Кореї;
12,9 млн доларів – від інших партнерів.
Середній курс зріс за місяць з на 0,3% до 41,35 грн/долар.
Держборг України
Нагадаємо, за даними Мінфіну, держборг України стає дешевшим та більш довгостроковим. З початку 2024 року середньозважена його вартість скоротилася на 21,8% - з 6,24 до 4,88%.
За даними пресслужби, середня строковість державного боргу складає понад 11 років.
В розрізі кредиторів левову частку державного та гарантованого боргу становлять пільгові позики, одержані від міжнародних фінансових організацій (МФО) та урядів іноземних держав - 58%.
МВФ прогнозує, що у 2025 році державний борг України вперше становитиме понад 100% валового внутрішнього продукту. У найближчі кілька років, за прогнозами, заборгованість уже не опуститься нижче за 100% ВВП.