Держборг України перевищив 6 трильйонів гривень

Державний та гарантований державою борг України на 30 квітня 2024 року становив 6 трлн 10 млрд гривень або 151,52 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства фінансів.
За даними Мінфіну, протягом квітня сума боргу збільшилася у гривневому еквіваленті на 86,17 млрд гривень та на 0,47 млрд доларів у доларовому еквіваленті.
У квітні Україна отримала 1,6 млрд доларів допомоги – другий транш від Європейського Союзу в рамках перехідного фінансування за програмою Ukraine Facility.
На обслуговування та погашення державного боргу виплачено 885 млн. доларів, з яких:
За даними Міфіну, зараз держборг зростає здебільшого внаслідок збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів.
Більшу частину боргу України складають позички, одержані від міжнародних фінансових установ та урядів інших країн.
З 2022 року станом на 31 березня 2024 року середньозважена вартість боргу скоротилася майже в 1,4 раза – з 7,79% до 5,57%, а середньозважена терміновість збільшилась у 1,6 раза – з 6,27 років до 10, 04 років.
Крім того, країни-кредитори України з країн "Великої сімки" (G7) та Паризького клубу дали Києву відстрочку з обслуговування суверенного боргу до кінця березня 2027 року.