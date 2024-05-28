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Держборг України перевищив 6 трильйонів гривень

Україна, Вівторок 28 травня 2024 08:26
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Держборг України перевищив 6 трильйонів гривень Фото: держборг виріс до 6 трильйонів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Державний та гарантований державою борг України на 30 квітня 2024 року становив 6 трлн 10 млрд гривень або 151,52 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства фінансів.

За даними Мінфіну, протягом квітня сума боргу збільшилася у гривневому еквіваленті на 86,17 млрд гривень та на 0,47 млрд доларів у доларовому еквіваленті.

Запозичення у квітні

У квітні Україна отримала 1,6 млрд доларів допомоги – другий транш від Європейського Союзу в рамках перехідного фінансування за програмою Ukraine Facility.

На обслуговування та погашення державного боргу виплачено 885 млн. доларів, з яких:

  • 674 млн доларів – обслуговування та погашення боргу перед Європейським Союзом;
  • 162 млн доларів – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком.

Стан боргу

За даними Міфіну, зараз держборг зростає здебільшого внаслідок збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів.

Більшу частину боргу України складають позички, одержані від міжнародних фінансових установ та урядів інших країн.

З 2022 року станом на 31 березня 2024 року середньозважена вартість боргу скоротилася майже в 1,4 раза – з 7,79% до 5,57%, а середньозважена терміновість збільшилась у 1,6 раза – з 6,27 років до 10, 04 років.

Крім того, країни-кредитори України з країн "Великої сімки" (G7) та Паризького клубу дали Києву відстрочку з обслуговування суверенного боргу до кінця березня 2027 року.

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