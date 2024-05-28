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Госдолг Украины превысил 6 триллионов гривен

Украина, Вторник 28 мая 2024 08:26
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Госдолг Украины превысил 6 триллионов гривен Фото: госдолг вырос до 6 триллионов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 30 апреля 2024 года составил 6 трлн 10 млрд гривен или 151,52 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства финансов.

По данным Минфина, в течение апреля сумма долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 86,17 млрд гривен и на 0,47 млрд долларов в долларовом эквиваленте.

Заимствования в апреле

В апреле Украина получила 1,6 млрд долларов помощи - второй транш от Европейского Союза в рамках переходного финансирования по программе Ukraine Facility.

На обслуживание и погашение государственного долга выплачено 885 млн долларов, из которых:

  • 674 млн долларов – обслуживание и погашение долга перед Европейским Союзом;
  • 162 млн долларов – обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком.

Состояние долга

По данным Мифина, сейчас госдолг растет в основном вследствие увеличения долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров.

Большую часть долга Украины составляют ссуды, полученные от международных финансовых учреждений и правительств других стран.

С 2022 года по состоянию на 31 марта 2024 года средневзвешенная стоимость долга сократилась почти в 1,4 раза – с 7,79% до 5,57%, а средневзвешенная срочность увеличилась в 1,6 раза – с 6,27 лет до 10,04 лет.

Кроме того, страны-кредиторы Украины из стран "Большой семерки" (G7) и Парижского клуба дали Киеву отсрочку по обслуживанию суверенного долга до конца марта 2027 года.

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Министерство финансов Украины МВФ
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