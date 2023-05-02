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Держборг України за останній місяць зріс ще на 3,9 млрд доларів

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Україна, Вівторок 02 травня 2023 14:35
Держборг України за останній місяць зріс ще на 3,9 млрд доларів Фото: держборг України у квітні-2023 зріс на 3,9 млрд доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 31 березня 2023 року державний та гарантований державою борг України становив 4 384,99 млрд гривень або 119,91 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства фінансів.

У березні 2023 року сума боргу України зросла у гривневому еквіваленті на 143,23 млрд гривень та у доларовому еквіваленті на 3,92 млрд доларів.

Зазначимо, США зобов'язалися надати бюджету Україну у 2023 році допомоги у вигляді грантів на 9,9 млрд доларів, ЄС надасть 18 млрд євро макрофінансової допомоги у вигляді пільгових кредитів.

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що зовнішнього фінансування для покриття дефіциту державного бюджету буде достатньо до кінця 2023 року. Це передбачено програмою МВФ та рішеннями країн-партнерів.

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