Госдолг Украины за последний месяц вырос еще на 3,9 млрд долларов
По состоянию на 31 марта 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 4 384,99 млрд гривен или 119,91 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства финансов.
В марте 2023 года сумма долга Украины выросла в гривневом эквиваленте на 143,23 млрд гривен и в долларовом эквиваленте на 3,92 млрд долларов.
Отметим, США обязались предоставить бюджету Украину в 2023 году помощи в виде грантов на 9,9 млрд долларов, ЕС предоставит 18 млрд євро макрофинансовой помощи в виде льготных кредитов.
Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что внешнего финансирования для покрытия дефицита государственного бюджета будет достаточно до конца 2023 года. Это предусмотрено программой МВФ и решениями стран-партнеров.
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