Держборг України за місяць зріс ще на 4,3 млрд доларів: що стало причиною

Держборг України продовжує зростати. У квітні він виріс на 4,3 млрд доларів, оскільки надійшли транші кредитів МВФ та Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства фінансів .

За квітень сума боргу зросла у гривневому еквіваленті на 159,92 млрд гривень та у доларовому еквіваленті на 159,92 млрд доларів. З початку року держборг зріс на 471,37 млрд гривень або на 12,89 млрд доларів.

Станом на 30 квітня 2023 року державний та гарантований державою борг України становив 4 544,87 млрд гривень або 124,28 млрд доларів.

Держборг зріс здебільшого через те, що у квітні Україна отримала транш кредиту МВФ на 2,7 та 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС. Завдяки цьому Міжнародні резерви України за квітень зросли на 12,8% до 35,9 млрд доларів. Такий обсяг резервів рекордний за останні 11 років (із серпня 2011 року).

Зазначимо, США зобов'язалися надати бюджету Україну у 2023 році допомогу у вигляді грантів на 9,9 млрд доларів, ЄС надасть 18 млрд євро макрофінансової допомоги у вигляді пільгових кредитів.

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