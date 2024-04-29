Держборг України за місяць зріс більш ніж на 7 млрд доларів: що стало причиною

Державний та гарантований державою борг України на 31 березня 2024 року становив 5 трлн 924,25 млрд гривень або 151,05 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства фінансів .

За даними Мінфіну, протягом березня року сума боргу збільшилась у гривневому еквіваленті на 434,31 млрд гривень та на 7,36 млрд доларів у доларовому еквіваленті.

Запозичення в березні

У березні після перерви Україна почала отримувати міжнародну допомогу, яка надається у вигляді довгострокових кредитів.

Зокрема, було надано:

4,901 млрд доларів - від ЄС перший транш у межах перехідного фінансування за інструментом Ukraine Facility від ЄС;

1,626 млрд доларів - від Світового банку під гарантії Японії та Великої Британії;

1,471 млрд доларів - від Канади;

881 млн доларів - від МВФ.

Борг у 2022-2023 роках

Держборг України за 2022 рік збільшився на 13,49 млрд доларів (на 13,7% млрд доларів) до 111,45 млрд доларів, за 2023 рік на 33,87 млрд доларів (на 30,4%) 145,32 млрд доларів.

У вересні 2022 року країни-кредитори України із країн "Великої сімки" (G7) та Паризького клубу дали Києву відстрочку з обслуговування суверенного боргу до кінця 2023 року.

У грудні 2023 року реструктуризацію боргу було продовжено до кінця березня 2027 року.